Севастополь, 30 июня, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Правительство Севастополя отменило ранее принятое постановление о порядке определения границ зон охраны памятников культурного наследия как не соответствующее законодательству РФ. На нарушения указал Минюст. Документ принят на заседании правительства 30 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«По результатам проведенной правовой экспертизы, постановление об утверждении положения зон охраны памятников культурного наследия, памятников истории и культуры Севастополя признано не соответствующим федеральному законодательству и содержащим коррупциогенный фактор», — пояснил глава департамента архитектуры и градостроительства Сергей Елизаров.

Согласно закону, границы зон объектов культурного наследия регионального, местного и муниципального значения обсуждается в порядке, установленном законом РФ.

Заместитель губернатора Алексей Еремеев поручил до 7 июля внести на рассмотрение новый проект закона о порядке определения зон охраны объектов культурного наследия, для исключения возникшей правовой неопределенности.

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