Грозный, 30 июня, 2016, 16:17 — ИА Регнум. В Чечне проводится прокурорская проверка по факту несчастного случая, произошедшего в Урус-Мартановском районе. Девятилетний мальчик катался на качелях, запутался в веревках и чуть не погиб от удушья.

TawnyNina Ребёнок в больнице

Спасла ребенка от гибели его несовершеннолетняя сестра, которая позвала на помощь взрослых. В состоянии комы мальчика доставили в Урус-Мартановскую районную больницу.

В настоящее время по поручению прокурора республики проводится проверка. По ее итогам будет дана оценка состояния воспитания и содержания детей в семье пострадавшего мальчика.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в последнее время растет число случаев гибели детей, оставшихся без надзора родителей. Так, 23 июня утонули два подростка в Шалинском и Шелковском районах. Оба мальчика плавали в местах, часто используемых для купания, но при этом непригодных и не приспособленных для этого. Неделей раньше в Чечне утонули на водных объектах двое детей. Трехлетняя девочка упала в реку в селе Мескер-Юрт Шалинского района. В Наурском районе 13-летний мальчик утонул в озере.

11 мая в селении Энгель-Юрт погибла двухлетняя девочка. Во дворе частного дома она подошла к выгребной яме и упала в нее. Во всех этих трагических случаях в момент гибели за детьми не был организован надлежащий присмотр взрослых.

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