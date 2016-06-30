Туркменбаши, Туркменистан, 30 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Появившаяся в СМИ информация о том, что в результате взрыва

skeeze Тушение пожара

промышленной емкости с горюче-смазочными материалами на одном из

нефтехранилищ Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих

заводов погибли семь человек, является недостоверной. Об этом сообщил

новостной портал Arzuw. tm со ссылкой на данные МВД Туркмении.

Согласно предоставленной Министерством внутренних дел информации, 24

июня 2016 года на резервном хранилище, расположенном в восточной части

Туркменбашинского комплекса проводились учения местных спасателей, в

ходе которых производилось тушение искусственно созданного пожара.

Учения прошли успешно, никаких жертв в ходе их проведения не было.

«Следует отметить, что ранее в январе нынешнего года в целях

предупреждения чрезвычайных ситуаций в стране президент Гурбангулы

Бердымухамедов подписал постановление, утвердив рабочий план

Государственной комиссии Туркмении по чрезвычайным ситуациям на 2016

год, и дал распоряжение соответствующим руководителям жестко

контролировать ситуацию по пожарной безопасности в стране», —

подчеркивает издание.

ИА REGNUM напоминает, что ранее некоторые туркменские СМИ сообщали о

том, что 24 июня 2016 года на Туркменбашинском комплексе

нефтеперерабатывающих заводов взорвался наземный резервуар с

горюче-смазочными материалами, в результате чего погибли семь человек,

и еще один попал в реанимацию.