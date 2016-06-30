Бишкек, 30 июня, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Среди пострадавших во время взрывов в стамбульском международном

Osman Orsal Теракт в аэропорту Турции

аэропорту имени Ататюрка оказался один гражданин Киргизской Республики, который

получил легкое сквозное ранение мягких тканей левой руки. Об этом

сообщает газета «Вечерний Бишкек» со ссылкой на данные Генерального консульства Киргизии в Турции. «Таким образом из находящихся на момент взрыва в аэропорту граждан Киргизии все остались живы и только один получил ранение. Граждане, чьи рейсы были отменены, сейчас размещены в отелях и ожидают рейса в Бишкек», — уточнило издание.

В свою очередь информационно-аналитический портал Zanoza. kg, ссылаясь на информацию местных туристических компаний, сообщил, что многие киргизстанцы, ранее купившие авиабилеты в Турцию, приняли решение отказаться от них. «Ажиотаж имеется. Люди звонят и отказываются лететь в ближайшие даты. Не хотят лететь через Турцию даже. Клиенты сегодня пытаются вернуть билеты. Пытаемся их успокоить», — рассказали в одной из местных туркомпаний.

Также стало известно, что из-за произошедшего в аэропорту имени Ататюрка теракта во всех действующих аэропортах Киргизской Республики были усилены меры безопасности. Авиапассажиров попросили самостоятельно укладывать багаж и следить за его целостностью, помнить о том, что нельзя провозить жидкости, аэрозоли, гели и кремы в ручной клади (исключение — лекарства и детское питание), а также не принимать чужой багаж, вещи, предметы, конверты и посылки, и не оставлять без присмотра свои вещи и багаж на территории аэропорта.

Отметим, что президент Киргизии Алмазбек Атамбаев одним из первых выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и родственникам авиапассажиров, погибших в ходе этого террористического акта.

ИА REGNUM напоминает, что 28 июня 2016 года в аэропорту имени Ататюрка

в Стамбуле прогремела серия взрывов, совершенных террористами-смертниками. По последним данным, в результате теракта погибли 42 человека, еще 239 получили ранения.