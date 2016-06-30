Сыктывкар, 30 июня, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В столице Республики Коми — Сыктывкаре — стартовали ремонтные работы на улично-дорожной сети в рамках дополнительной федеральной поддержки за счет сборов в системе «Платон». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росавтодора.

stux Ремонт дороги

Сыктывкар стал первым городом, где благодаря оперативному и эффективному взаимодействию с местными органами власти, дорожным службам удалось в кратчайшие сроки приступить к реализации адресной программы по ремонту утвержденного перечня городских улиц, что позволит устранить локальные проблемные места на автодорогах и станет максимально заметным и ощутимым для автомобилистов.

Промежуточные итоги о ходе выполнения работ по неотложному ремонту дорог согласно поручению Правительства РФ обсудили в Федеральном дорожном агентстве на совещании в режиме видеоконференции. В нем приняли участие представители подведомственных ФКУ, представители администраций субъектов Российской Федерации, курирующие вопросы дорожного строительства и финансов в регионах.

Как отметили в Росавтодоре, массовый старт ремонтных работ на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения, а также дорогах отдельных субъектов РФ, находящихся в наиболее критическом состоянии на 1 января 2016 года, ожидается в первой декаде июля. К сентябрю этого года весь комплекс работ должен быть завершен.

Напоминаем, что Правительство РФ утвердило распределение иных межбюджетных трансфертов в размере 10,85 млрд. рублей за счет сборов от системы «Платон» для приведения в нормативное состояние автодорог в 25 субъектах России (включая 21 город). Данное решение позволит привести ту часть региональной сети автомобильных дорог, находящуюся в самом плачевном состоянии, в надлежащее состояние, что повысит безопасность дорожного движения, создаст более комфортные условия для движения автомобилистов и положительным образом скажется на развитии экономики регионов. Минтранс России и Росавтодор будут вести совместный мониторинг реализации указанного распоряжения на всех его этапах.