Анкара, 30 июня, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Двое выходцев из Чечни — Осман Вадинов и Ахмед Чатаев — подозреваются в совершении теракта в аэропорту Ататюрка в Стамбуле. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

По их данным, Осман Вадинов якобы является исполнителем теракта, а Ахмед Чатаев — организатором кровавой акции.

Как передает НТВ, в российских правоохранительных органах уже опровергли информацию о том, что Осман Вадинов когда-либо проживал на территории Чеченской Республики.

«В Чечне никогда не проживал человек по фамилии Осман Вадинов, — сказал представитель правоохранительных органов Северо-Кавказского федерального округа. — Более того, это не чеченские имя и фамилия».

Что касается Ахмеда Чатаева, которого подозревают в сотрудничестве с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), то в 2012 г. власти РФ посылали Грузии запрос о его выдаче.

«Документы в грузинскую столицу были направлены после того, как Чатаева задержали грузинские правоохранители недалеко от границы РФ, на что министр юстиции Грузии Теа Цулукиани заявила, что «грузинская сторона отказала РФ в экстрадиции Чатаева, и это наша принципиальная позиция», — говорится в сообщении источника.

Отмечается, что грузинский спецназ задержал Чатаева во время спецоперации по ликвидации группы членов НВФ с Северного Кавказа.

Ранее агентство Reuters сообщило, что теракт, совершенный 28 июня в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, устроили выходцы из России, Киргизии Узбекистана. Предположительно, подозреваемые были связаны с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России). Официального подтверждения этой информации не было.

По последним данным, в результате кровавой акции погибли более 40 человек, еще более 100 пострадали.