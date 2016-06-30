Москва, 30 июня, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Игорь Зотов («Справедливая Россия») предлагает распространить московский положительный опыт наведения порядка в уличной сфере торговли на другие регионы, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня. Парламентарий считает актуальным провести ревизию ситуации с самостроем на федеральном уровне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Я полностью поддерживаю действия столичных властей по наведению порядка в сфере уличной торговли. Убежден, что снос оставшихся объектов самостроя в Москве должен быть произведен как можно скорее — раз уж это процесс начали, то надо его доводить до конца», — отметил депутат.

«Я много езжу по регионам и вижу, что эта проблема, которая в столице приобрела вопиющие масштабы, характерна для почти любого российского города. Чуть ли не в каждом углу пытаются обустроить какую-то лавку в обход различных норм — начиная от традиций цивилизованного предпринимательства, заканчивая санитарией», — указал законодатель. «Выглядит это крайне неприглядно и совершенно очевидно, что делается не только в нарушение закона и требований безопасности, но и вопреки элементарному здравому смыслу: зачем превращать в такой кошмар места, где живут люди?» — рассуждает он.

«В связи с этим я бы предложил распространить успешный, пусть и несколько запоздалый опыт московских властей по ликвидации самостроя и на другие регионы. Было бы крайне актуально провести ревизию ситуации в данной сфере на федеральном уровне», — предложил Зотов.

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