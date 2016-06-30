Париж, 30 июня, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Бельгийские власти передали властям Франции Амзу Атту — человека, причастного к террористической атаке группировки «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России), произошедшей в Париже 13 ноября 2015 года, сообщает Le Parisien.

Keith Allison Арестованный

Атту в ночь на 14 ноября привёз главного подозреваемого Салаха Абдеслама в Брюссель. Он и его сообщник Мохаммед Амри были первыми, кого задержали власти Бельгии по подозрению в причастности к терактам — арест произошёл в коммуне Моленбек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теракт в Париже произошёл 13 ноября прошлого года. Погибли 150 человек и более 350 получили ранения. Теракт совершили террористы ИГ (запрещено в России).