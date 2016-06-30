Лондон, 30 июня, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Бесплатный чатбот DoNotPay помог оспорить 250 тыс. штрафов за неправильную парковку и выиграть спор в 64% случаев, сообщает The Guardian.

wallspaper.ru Фемида

Интернет-сервис, созданный 19-летним студентом Стэнфордского университета Джошуа Браудером, за 21 месяц обработал 250 тыс. заявок из Лондона и Нью-Йорка. Чатбот-юрист помог сэкономить своим клиентам больше $4 млн.

Бот получает ответы клиента на простые вопросы о парковке транспортного средства, а затем помогает оформить апелляцию. Процесс апелляции так четко формализован, что идеально подходит для работы с искусственным интеллектом. Идея создания подобного сервиса пришла студенту в голову после получения 30 штрафов за неправильную парковку.

Теперь Браудер хочет запустить свой сервис в Сиэтле, а затем создать чатботов для оформления компенсаций за задержки авиарейсов, для информирования ВИЧ-инфицированных об их правах и для помощи беженцам.