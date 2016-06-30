Ярославль, 30 июня, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В Ярославской области 53 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте образования.

2 отличных результата получено по итогам экзамена по географии, 40 — по русскому языку, 6 — по профильной математике, 1 — по обществознанию, 1 — по французскому языку, 2 — по информатике и ИКТ, 1 — по истории.

При этом никто из 389 выпускников, кто сдавал английский язык, набрать высший балл не смог — равно как и в прошлом году. При этом двое не смогли преодолеть минимальный порог. 117 человек не сдали биологию, 47-историю, двое — информатику.