Тбилиси, 30 июня, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Нино Бурджанадзе и ее соратники по партии «Демократическое движение» выступили с новой, по их заявлению, инициативой — «Грузия в статусе вне блоков». Специальное заявление Бурджанадзе сделала на брифинге 30 июня.

Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР Вне военных блоков

По ее словам, отказ от вхождения в любые военные блоки станет реальным гарантом независимости, стабильности, мира, территориальной целостности и экономического возрождения страны.

«Мы считаем, что к главе седьмой Конституции Грузии нужно добавить статью, которая объявит Грузию в статусе вне блоков. Это значит, что Грузия должна отказаться от вступления в любой военный блок, будь то НАТО или другая военная организация. В Грузии не должны находиться базы и войска ни одного государства, ни одной военной организации», — подчеркнула Бурджанадзе и пояснила, что вместе с войсками НАТО имеет в виду и российские войска.

По ее информации, отныне ее партия начинает сбор подписей под этой законодательной инициативой, которую Бурджанадзе обещает осуществить в случае победы ее партии на парламентских выборах.

«Я уверена, что 8 октября 2016 года очень многие подчеркнут в избирательном бюллетене третий номер (избирательный номер партии Бурджанадзе) и дадут им мандат для осуществления этих конституционных изменений. Эта инициатива обусловлена протекающими в современном мире политическими процессами и исходит прежде всего из интересов Грузии. Недопустимо, чтобы наша родина оставалась полигоном для противостояния двух сверхдержав, нельзя жертвовать интересами нашей страны в угоду интересам какой-либо другой страны, где бы эта страна ни располагалась», — пояснила Нино Бурджанадзе.

По ее словам, сегодня Грузия, исходя из действий ее правительства и значительной части политической элиты, проводит интересы США и НАТО, но настало время, чтобы к власти пришли силы, которые будут действовать исходя из интересов собственной страны.

«Безблочный статус станет главным условием урегулирования территориальных проблем и предпосылкой объединения Грузии», — заявила Бурджанадзе и выразила надежду, что подписи под ее инициативой поставят очень многие граждане.

Следует отметить, что ранее о необходимости отказа от вхождения Грузии в любые военные блоки заявляли и другие политические и общественные организации. Эту линию упорно проводило и «Общество Ираклия Второго».