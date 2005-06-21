Москва, 30 июня, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Любой желающий может принять участие в новом телешоу и стать помощником главы Чечни Рамзана Кадырова. Герои проекта «Команда» на телеканале «Россия» должны будут проявить способности по преодолению различных препятствий и воплощению в жизнь интересных идей, сообщает 30 июня «Вести.ру».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Для участия в шоу авторы предлагают желающим заполнить анкету на сайте проекта, при этом отмечено, что пол участника и его образование роли не играет, однако пригодятся организаторские и творческие способности, коммуникабельность и смелость.

Героям проекта предстоит не только подниматься в горы и преодолевать леса, познакомиться с чеченскими традициями, но и продемонстрировать умение воплощать в жизнь интересные идеи вместе с главой региона.

«Победитель проекта останется в команде Рамзана Кадыров на постоянной основе и получит возможность возглавить Агентство стратегического развития Чеченской Республики», — отмечают авторы проекта.