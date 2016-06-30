Владимир, 30 июня, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Статистические данные не подтверждают, что подавляющее большинство граждан России живет за чертой бедности, заявил, отвечая на вопросы участников молодежного форума «Территория смыслов», член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Вместе с тем сенатор отметил, что уровень реальных доходов населения падает и число малоимущих растет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

«Есть другая проблема, у нас количество людей, которые даже по официальным данным относятся к числу бедных, растет. И за пятнадцатый год таких людей стало существенно больше, чем это было год тому назад», — подчеркнул сенатор.

В ходе развернувшейся дискуссии Морозов категорически отверг тезис о том, что в стране растут налоги. Но согласился с тем, что в настоящий момент Россия переживает социально-экономический кризис, вызванный целым рядом как объективных, так и субъективных причин. Из внутренних причин можно назвать исчерпанность методов обеспечения роста экономики. К ним добавляются внешние причины, в том числе санкции против России, которыми страна расплачивается за желание действовать в собственных интересах.

«Вопрос в другом, можно ли нам «торгануть» национальными интересами, чтобы нам по-прежнему улыбались, так как это было в 1990 годы, когда мы были слабыми и не могли ни на что повлиять», — считает парламентарий.

Сенатор напомнил, что, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, в стране отмечаются и положительные тенденции. Так, на фоне общего падения ВВП в 2015 году, прирост сельхозпродукции составил рекордные 17%. Что говорит об удачном поиске резервов внутри страны, отметил Морозов. Положительную динамику отмечают и в сфере ВПК.

«Я иногда говорю так, если бы этих санкций не было, их бы надо было бы придумать для того, чтобы дать хорошего «пинка» нашей экономике», — заключил он.

Напомним, 28 июня 2016 года во Владимирской области начал работу второй всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов». На первую тематическую смену форума съехались 1000 молодых ученых и преподавателей из 85 регионов России.

Форум будет проходить по 28 августа и будет состоять из 8 тематических смен. В отличие от предыдущего года, в 2016-ом году вместе с молодыми депутатами, общественниками и политическими лидерами участие в форуме примут молодые медики и специалисты в области межнациональных отношений. Ожидаемое число участников — 8 тысяч человек.