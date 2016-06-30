Ростов-на-Дону, 30 июня, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении депутата Ростовской городской думы, экс-гендиректора ООО «Ростовский универсальный порт» рассмотрит Ленинский суд донской столицы. Как сообщили ИА REGNUM 30 июня в облпрокуратуре, Андрей Лещенко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Как гласят материалы дела, махинации Лещенко совершил в 2009—2010 годах. Обманным путем, с помощью фиктивных документов гендиректор порта незаконно приобрел право собственности на пять земельных участков на левом берегу Дона. В результате этого город утратил своё право собственности на наделы, стоимость которых превышала 500 млн рублей.

В отношении Лещенко было заведено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Депутату грозит 10 лет колонии. Обвинительное заключение утвердил заместитель Генпрокурора РФ Сергей Воробьев.

Напомним, что под стражу депутата городской думы взяли в апреле 2015 года. Недоумение главы Ростова-на-Дону, обращение губернатору трудящихся порта с просьбой освободить Лещенко из-под стражи влияния на следственные органы не возымели.

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