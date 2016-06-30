Красногорск, 30 июня, 2016, 16:25 — ИА Регнум. 30 июня в Московской области были внесены изменения в закон «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных организациях». Школьники из многодетных семей смогут рассчитывать на компенсацию в 60 рублей на один учебный день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлдумы. Тем не менее, по мнению самих многодетных родителей, 60 рублей может хватить только на обед, тогда как вместе с завтраком школьнику необходима большая сумма.

Василий Бакшеев. За обедом. Неудачники. 1901

Депутаты областного парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который предусматривает частичную компенсацию стоимости питания в подмосковных школах для детей из многодетных семей.

Размер компенсации составит 60 рублей на один учебный день за каждого школьника. Закон вступает в силу с 1 сентября и коснется учебного года 2016/17. В Московской области на компенсацию могут претендовать 99 921 ребенок из многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных, частных и государственных образовательных учреждениях.

Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, сообщила председатель совета Благотворительной общественной организации «Красногорский Союз многодетных» Инна Нечаева, за 60 рублей школьник может получить лишь обед, так что для полноценного питания суммы, выделяемая областью, детям не хватит.

«Конечно, этого мало для полноценного нормального питания. Дети и раньше питались на эти деньги, то есть 60 рублей стоит обед: первое, второе, третье. Мои дети питались. Если учитывать завтрак, то 60 рублей — мало», — отметила Нечаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на школьное питание в 2015 году было выделено 1,7 млрд рублей на 683 тыс. школьников. В 2016 году были выделены средства в размере 2,1 млрд рублей с учетом увеличения стоимости питания на одного человека с сентября 2016 года.