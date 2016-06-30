Симферополь, 30 июня, 2016, 15:41 — ИА Регнум. В Крыму таможня запустила онлайн-сервис, показывающий загрузку российских пунктов пропуска в Крыму на границе с Украиной. Сервис показывает загрузку пунктов Армянск, Джанкой и Перекоп, информация обновляется два раза в день сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Скриншот со страницы онлайн-сервиса

«Крымская таможня рекомендует гражданам, которые планируют пересекать границу Евразийского экономического союза в пунктах пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп, предварительно ознакамливаться с информацией, размещаемой на сайте и, при необходимости, корректировать маршрут движения», — пояснили в ведомстве.

В онлайн-сервисе статус пунктов может быть отображен как: «загруженность пункта пропуска минимальна», «наблюдается увеличение загруженности пункта пропуска» и «пункт пропуска загружен». О масштабах «загруженности» пунктов сервис не сообщает.