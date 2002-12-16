Сыктывкар, 30 июня, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Республика Коми получит 80,8 миллионов рублей на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, предусматривающих дополнительные меры в сфере занятости населения, направленные на снижение напряжённости на рынке труда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Vsevolod Knyazev Тысячные купюры

Субсидия направлена на реализацию подпрограммы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Республики Коми» республиканской госпрограммы «Содействие занятости населения». Общий объём финансирования составляет 115,2 миллиона рублей, из них 34,6 миллиона рублей выделены из республиканского бюджета.

Выделенные средства позволят в 2016 году обеспечить занятость работников, находящихся под риском увольнения, и ищущих работу граждан, проживающих в Республике Коми.

В рамках программы будет реализованы четыре направления:

Опережающее профессиональное обучение и стажировка — 1110 человек;

Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации, расходов на частичную оплату труда 80 работников, уволенных из иных организаций и выпускников профессиональных образовательных организаций;

Обеспечение временной занятости 780 работников, находящихся под риском увольнения;

Возмещение работодателям затрат. Связанных с трудоустройством 25 инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество.

Реализацию мероприятий региональной госпрограммы осуществляют 21 предприятие.