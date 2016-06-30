Ярославль, 30 июня, 2016, 15:40 — ИА Регнум. В Ярославле заканчивается оформление традиционных клумб у часовни Александра Невского. В этом году создание цветников посвящено 80-летию Ярославской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пошехонье

Каждый цветник представляет один из районов области и воплощает его особенности и гордость. Так, в оформлении Ярославля обыграна система мостов, Пошехонья — переплетение рек, на клумбе Гаврилов-Яма красуется самолет, Любима — беседка для влюбленных и сердце. На клумбе Первомайского района изображены Семен и Семеновна из села Семеновского и Баба Яга из Кукобоя — туристические бренды района. В обрамлении клумбы Ростова использованы мотивы ростовской финифти и так далее.

Несмотря на то, что оформлены еще не все клумбы, ярославцы и туристы уже с удовольствием любуются ими, а также фотографируются на их фоне.