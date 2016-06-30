Москва, 30 июня, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Brent потеряла поддержку в виде интереса к риску и тут же остановила свой ход. По мнению считает старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, сложно двигаться вверх в условиях все еще низкого мирового спроса на энергоресурсы, а также неопределенной ситуации в Европе — одном из основных потребителей нефти.

publicdomainpictures.net Запасы нефти

«Если прогнозы по поводу резкого спада темпов роста в европейских странах сбудутся, это может стать новым препятствием на пути роста Brent. На текущий же момент главным фактором, все же остается динамика доллара США. Есть все признаки того, что распродажи американской валюты могут завершиться в ближайшее время», — пояснила Афанасьева.

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«Инвестиционные потоки в конце квартала иссякнут уже 1 июля, а, значит, часть инвесторов может запросто вернуться к покупкам доллара. Для номинированной в долларах нефти это губительно, а, значит, не исключено движение в район 49,00 долл./баррель уже в ближайшие сутки», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 30 июня цены на нефть продолжают снижаться, так как инвесторы опасаются, что решение Великобритании выйти из состава ЕС (Brexit) окажет сильное влияние на перспективы роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14:07 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,84% до $50,89 за баррель. Стоимость WTI опускалась на 0,92% до $49,42.