Вильнюс, 30 июня, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Члены Сейма Литвы сегодня, 30 июня, приняли изменения закона о противопожарной безопасности, которые могут оставить без работы треть работающих сейчас в самоуправлениях пожарных, считает староста парламентской фракции Рабочей партии Кястутис Даукшис, сообщили ИА REGNUM в Сейме Литвы.

skeeze Пожарник

Изменения предусматривают, что лицо, принимаемое на должность в противопожарной службе самоуправления, должно соответствовать 4 общим требованиям: быть не моложе 18 лет и не старше 65 лет, получить образование не ниже среднего, обладать безупречной репутацией, состояние здоровья должно быть таким, которое позволяло бы занимать должность работника противопожарной службы самоуправления и Государственной службы противопожарной безопасности и спасения.

«Как всегда Сейм, слишком торопясь, совершает необдуманные поступки. Согласно этим изменениям, до трети работающих сейчас пожарных лишились бы работы, так как в настоящее время не соответствуют требованиям, хотя свою работу выполняют давно и хорошо. Как им сейчас это объяснить? Как быстро и кто найдет, кто их заменит, как будет сохранен накопленный ими опыт в спасательных работах и в тушении пожаров? Очевидно, что Сейм поторопился и не обдумал последствия такого решения», — сказал Даукшис.

Если президент подпишет эти изменения, они вступят в силу с 1 января 2017 года.