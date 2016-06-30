Грозный, 30 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. В Чечне увековечат память вице-президента Федерации спортивной борьбы России и старшего тренера сборной России по вольной борьбе Адлана Вараева. Его именем в Грозном назовут улицу и спорткомплекс, сообщили ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

Алексей Даничев Адлан Вараев

Кроме того, в честь Вараева будет переименован турнир по вольной борьбе, который в настоящее время носит имя Ахмата-Хаджи Кадырова. Именно погибший тренер в течение семи лет был организатором этого турнира. Об этом сообщил советник Рамзана Кадырова, президент Федерации спортивной борьбы Чечни, трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев.

Напомним, Адлан Вараев 3 мая 2016 года сорвался с обрыва в реку в Аргунском ущелье во время селфи на фоне горного пейзажа. Поиски известного спортсмена и тренера вели, не прекращая, сотрудники МЧС и многочисленные волонтеры. Однако 19 июня тело Адлана Вараева было обнаружено в районе селения Чишки.

Читайте также: В Чечне продолжают искать вице-президента Федерации спортивной борьбы РФ

Погибший являлся заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером России. Он дважды выигрывал чемпионат СССР по вольной борьбе, трижды становился чемпионом Европы, побеждал на чемпионате мира, завоевал серебряную медаль Олимпиады-88 в Сеуле.