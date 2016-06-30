Канберра, 30 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Австралийскими палеонтологами обнаружен человеческий очаг в знаменитой «пещере хоббитов» на индонезийском острове Флорес. Это говорит о возможности сосуществования «хоббитов» и людей 50 тыс. лет назад, сообщает Journal of Archaeological Science.

Rosino Пещера «хоббитов» на острове Флорес

По словам ученых из австралийского университета Воллонгонга, открытие сужает промежуток времени между полным исчезновением «хоббитов» и появлением людей в этих местах. Оба этих события произошли примерно 50 тыс. лет назад.

Останки древних людей ростом не более метра были найдены в пещере Лянг-Буа на индонезийском острове Флорес в 2003 году. Пресса тогда назвала их «хоббитами».

Нашедшие их палеонтологи объявили свою находку новым видом, получившим имя Homo floresiensis. Ранее считалось, что эти люди были потомками человека прямоходящего (Homo erectus), но из-за феномена так называемой «островной карликовости» эти древние люди постепенно превратились в «хоббитов», чей мозг стал в три раза меньше, чем у современных Homo sapiens.

Недавно ученые доказали, что «хоббиты» были отдельным видом людей, который появился на острове Флорес примерно 700 тыс. лет назад и исчез примерно 50 тыс. лет назад, еще до прибытия первых людей в Индонезию.

Теперь ученые обнаружили, что человек мог заселиться в пещеру Лянг Буа почти сразу после вымирания «хоббитов» или даже до этого.

Удалось найти в осадочных породах следы нескольких очагов, которые обитатели пещеры Лянг Буа использовали для приготовления пищи и обогрева в промежутке между 50 и 20 тыс. лет назад. Это в корне изменило дело, так как «хоббиты» не умели разводить огонь и пользоваться им. Значит 50−46 тыс. лет назад в пещере Лянг-Буа жили люди современного типа, Homo sapiens.

Данное открытие допускает вероятность контактирования первых кроманьонцев с последними «хоббитами» как в самой пещере Лянг-Буа, так и в других частях острова