Вильнюс, 30 июня, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы несколько раз приглашал участников пикетов в правительство на переговоры, но они отказались, поэтому сложилось впечатление, что пикетирующие стремятся не к диалогу, а просто обратить на себя внимание, сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 июня, в правительстве, комментируя продолжающийся бессрочный несанкционированный протест недовольных новым Трудовым кодексом у здания правительства.

Трудовой кодекс литвы

В канцелярии правительства отметили, что премьер положительно оценил шаг участников пикета представить пожелания, касающиеся Трудового кодекса, в письменной форме. Изучив их, специалисты представляют движению «Жизнь слишком дорога» и профсоюзам обоснованные ответы, которые опровергают мифы, якобы новый Трудовой кодекс только ухудшит права работников, подчеркнули в правительстве.

«Наконец, проявляются конкретные требования протестующих. Некоторые из них удивили, например, установить, чтобы в случае конфликта между работодателями и работниками закон решал в пользу работника. Можно ли безоговорочно с этим согласиться в правовом, демократическом государстве? Правовая норма не может во всех случаях интерпретироваться в пользу одной стороны — так может исказиться ее суть. Но будут созданы комиссии по трудовым спорам, которые точно не позволят работодателям злоупотреблять положением», — сказал Альгирдас Буткявичюс.

Премьер также обращает внимание на еще одно требование — оставить нынешние выходные пособия и порядок увольнения. Но в таком случае изменения Трудового кодекса лишатся смысла. «Целью изменений было не просто изменить размер выходных пособий, но и гарантировать, чтобы выходные пособия безоговорочно выплачивались увольняемым работникам. До сих пор в Трудовом кодексе действовал и такой пункт, который гарантировал выходные пособия за 6 месяцев, но в реальности выплаты такого размера получал лишь один-другой увольняемый. Например, в этом году в первом квартале по инициативе работодателя с выходными пособиями было уволено только 0,4% работников. Новая редакция Трудового кодекса гарантирует, что увольняемый точно получит полагающееся ему выходное пособие, и он не будет вынужден уходить по своему желанию без всякой компенсации», — сказал премьер.

Ответы на другие пункты правительство отправит по электронной почте движению «Жизнь слишком дорога». Ожидается, что эти ответы помогут участникам пикета понять суть Трудового кодекса и «развеять мифы». Но в любой случае премьер успокаивает общество — за ситуацией на рынке труда будут следить. «Чтобы увидеть и положительные результаты, и пробелы, если такие будут, понадобится год или полтора, поэтому за ситуацией на рынке труда будут следить постоянно. Если новый Трудовой кодекс не оправдает себя, он точно будет подкорректирован. Но ничего не делать, стоять на месте, бояться прогресса и не стремиться к лучшему будущему для общества мы не имеем права», — сказал премьер.