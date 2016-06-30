Москва, 30 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица стала первой в семёрке самых динамично развивающихся мегаполисов во всём мире, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Собянин сообщил об успехах Москвы на Московском урбанистическом форуме. Результат получен в ходе исследования консалтинговой организации PricewaterhouseCoopers (PwC).

По мнению Собянина, Москву сложно сравнивать, например, со столицей Франции, которая является городом — музеем. Его стоит сравнить с развивающимися городами, потому что и Москва развивается.

«Мы всегда входили в тройку городов. В прошлом году мы занимали второе место, и в этом году мы заняли среди развивающихся крупнейших мегаполисов мира первое место», — сказал он.

Отмечается, что в этом году Москва впервые обогнала Пекин, оказавшийся на шестом месте рейтинга. Второе место занял Мехико, третье — Сан-Паулу (Бразилия).