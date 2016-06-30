Казань, 30 июня, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Объявление об отказе в обслуживании футболистов сборной России появилось на двери одного из казанских магазинов. Такое решение коллектив магазина единодушно принял по итогам выступления команды на чемпионате Европы-2016, сообщает 30 июня издание «Бизнес-Online».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Вас не обслужат!

Как пояснил Расул Садриев, владеющий сетью магазинов праздничных товаров и сувениров «ХороShow», выступление российской сборной на Евро-2016 вызвало у него негатив. На общем собрании он предложил работникам магазина разместить на двери табличку «Футболисты сборной России не обслуживаются», и его идею единогласно поддержали.

При этом бизнесмена возмутила не столько сама игра спортсменов, сколько их равнодушие к поражению.

«Все видели реакцию наших футболистов, когда они приземлились в аэропорту. Стесняться им нечего, они сыграли как сыграли», — подчеркнул он.

Садриев добавил, что объявление можно рассматривать как призыв нашим футболистам лучше выступать. Владелец магазинов предложил не выплачивать неэффективным футболистам большое вознаграждение, а на эти деньги нанять высоко профессиональных зарубежных тренеров, которые бы подготовили новых молодых игроков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России прекратила участие в чемпионате Европы-2016 во Франции, заняв последнее место в своей группе с одним очком. Российские футболисты сыграли вничью с командой Англии со счётом 1:1 и проиграли сборным Словакии и Уэльса со счётом 1:2 и 0:3 соответственно.