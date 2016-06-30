Иваново, 30 июня, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Закон Ивановской области «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в Ивановской области» принят сегодня, 30 июня, на заседании регионального парламента. Проект документа был внесён губернатором Павлом Коньковым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Компенсация

Закон устанавливает право получения компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет. Он вступит в силу через 10 дней с момента его опубликования и распространит свое действие на правоотношения с 1 января 2016 года. По предварительным расчетам департамента социальной защиты населения Ивановской области, количество получателей компенсации составит около 28,5 тыс. человек. Для консультирования граждан по вопросам компенсации взносов на капремонт в департаменте социальной защиты населения Ивановской области откроется «Горячая линия». Консультации также можно получить во всех территориальных органах социальной защиты населения.

Прием документов для назначения компенсации будут вести в территориальных органах социальной защиты населения и в многофункциональных центрах. Для жителей отдаленных населенных пунктов Ивановской области будут организованы выездные приемы документов.

Как рассказала зампред регионального правительства Ирина Эрмиш, для реализации закона уже разрабатывается порядок предоставления компенсации, которая будет выплачиваться за полугодие. Компенсацию можно будет получить через отделения связи или путем зачисления на счет заявителя в кредитной организации. Счета-квитанции на уплату взноса на капитальный ремонт при этом не изменятся, начисление по-прежнему будет производиться в полном объеме. «Выплата компенсации будет носить заявительный характер», — уточнила Ирина Эрмиш.

Получатели компенсации должны являться неработающими собственниками жилых помещений, одиноко проживающими либо проживающими в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста. Также одним из условий предоставления компенсации является отсутствие задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт или, при ее наличии, заключение соглашения о ее погашении.

Гражданам в возрасте от 70 до 80 лет, не получающим компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт по другим основаниям, компенсация будет предоставлена в размере 50% от суммы платы. Гражданам в возрасте от 80 лет и старше, не получающим компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт по другим основаниям, возместят всю сумму платы. Если граждане этой возрастной категории уже получают компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт по другим основаниям, им будет возмещена разница между предоставляемой компенсацией.

Стоит отметить, что расчет размера компенсации будет осуществляться исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного в регионе (5,9 руб.) и регионального стандарта нормативной площади жилья, используемой при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (33 кв. м. для одиноко проживающих граждан, 21 кв. м для семьи из двух человек и 18 кв. м для семьи из трех и более человек).