Москва, 30 июня, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Нефть немного сбавила обороты в своем росте, и ограничила потенциал укрепления рубля. Однако вряд ли надолго, так как в пользу его роста складывается еще несколько факторов, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост рубля

Во-первых, стабилизация отношений с Турцией и обещания восстановить торговые и туристические контакты создают впечатления постепенной деэскалации конфликта России и остальным миром. Понятно, что тема санкций с Западом все еще существует, но понимание, что ограничения могут быть сняты будут радовать и поддерживать российскую валюту. Во-вторых, несколько крупных инвестиционных банков за последнее время называли российскую валюту в числе одной из самых перспективных среди активов развивающегося мира. В-третьих, на днях глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что может взять паузу, перед тем как пойти на дополнительное снижение ставки. А это означает, что рубль будет оставаться привлекательным инструментом carry trades — доходность гораздо выше рисковых активов развитого мира», — пояснила Афанасьева.

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«Таким образом, до конца этой недели USD/RUB может пробить 63,20 и добраться до 62,00, невиданных с ноября 2015 года, но при позитивном стечении обстоятельств в виде роста нефти. Без участия Brent пробой может быть отложен до середины следующей недели», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 30 июня Биржевые курсы доллара и евро росли по отношению к рублю. Доллар дорожал 30,50 копейки до 64,1550 рубля. Евро — на 27,50 копейки до 71,3 рубля. На 1 июля Центробанк РФ установил официальный курс доллара на уровне 64,1755 рубля, что на 8,20 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 8,24 копейки, до 71,2926 рубля.