Ставрополь, 30 июня, 2016, 15:27 — ИА Регнум.



Курнаков Андрей. Ответственные за жизнь. Групповой портрет орловских врачей. 1980

В Программе развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года заложено 30 млрд рублей на финансирование медицинского университетского комплекса. Об этом заявил генеральный директор АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Сергей Харитонов на встрече в Кисловодске с итальянской делегацией во главе с Генеральным Почетным Консулом Италии по ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Якорный проект медицинского кластера, который в большей степени финансируется государством, включает медицинский университет, научно-исследовательский центр и многофункциональную клинику, что обусловлено тем, что медицинский специалист должен пройти комплексную подготовку», — сказал Харитонов во время презентации проекта медкластера.

Он добавил, что в Программе развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года заложено 30 млрд рублей на финансирование медицинского университетского комплекса. Его строительство начнется уже в 2016 году.

«В основе проекта мы видим образование. Это — полный цикл подготовки медицинских специалистов мирового уровня. Высшее медучреждение будет совместным проектом с участием ведущих медицинских образовательных учреждений России и зарубежных стран», — сказал Харитонов.

На базе комплекса будет создана непрерывная система образования, включающая ординатуру по большому числу специальностей. Будет разработана и система повышения квалификации медиков.

Университетский медицинский комплекс будет включать также многопрофильную университетскую клинику и научно-исследовательский центр. В рамках медкластера запланировано строительство специализированных медклиник, в том числе хирургической малоинвазивной, абдоминальной хирургии, а также матери и ребенка.

В регионах Северного Кавказа будут созданы центры реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе по онкологическому, неврологическому, общему терапевтическому, ортопедическому и детскому направлениям.

Харитонов отметил, что проект нацелен на создание условий для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, прежде всего жителям Северного Кавказа, более 90% которых выезжают за её получением за пределы СКФО.

Кроме того, это должно переломить ситуацию с так называемыми медицинскими туристами, которые каждый год вывозят в зарубежные клиники от 800 млн до 1,5 млрд долларов. Теперь они смогут получить комплекс санаторных услуг с достойным обслуживанием в России.

Генеральный Почетный Консул Италии по ЮФО и СКФО считает, что создание медицинского кластера на Кавминводах может дать серьезный толчок для развития медицины субъектах СКФО, сообщало ранее ИА. «Территория Северного Кавказа обладает всем необходимыми, чтобы стать главным центром реабилитации в России», — считает консул.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, две недели назад в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание ряда соглашений по сотрудничеству между АО «Корпорация развития Северного Кавказа» с компаниями из Италии «ГВМ ГРУП С.п.А», ООО «Инвеста ЕвроМед», «Импреса Пиццаротти энд К.С.п.А.», Ассоциацией итальянских предпринимателей в России «ДЖИМ Унимпреза». Компании заявили о желании участвовать в создании «Инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод».