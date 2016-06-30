Бишкек, 30 июня, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что один из трех террористов-смертников подорвавших себя в аэропорту Ататюрка в Стамбуле был выходец из Киргизии, не соответствует действительности. Об этом сообщается в четверг, 30 июня, на официальном сайте МИД Киргизской Республики.

mfa.gov.kg Министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев выражает соболезнования в турецком посольстве в Бишкеке

«В связи с появившейся информацией … сотрудники генконсульства встретились с представителями Управления по борьбе с терроризмом Стамбула, которые не подтвердили данную информацию, — говорится в сообщении. — По их данным, личности смертников уточняются».

Ранее агентство Reuters сообщило, что теракт, совершённый вечером 28 июня в аэропорту Ататюрка города Стамбула и унёсший жизни более 40 человек, совершили выходцы из России, Киргизии Узбекистана. Официального подтверждения этой информации не было. Предположительно, подозреваемые связаны с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России).

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