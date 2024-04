Вильнюс, 30 июня, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Вашингтоне встретился с председателем Комитета Сената по обороне США Джоном Маккейном, заместителем главы Демократической партии в Сенате Ричардом Дурбином, председателем подкомитета авиации и сухопутных сил Комитета Сената по обороне Томом Коттоном, заместителем госсекретаря США Ричардом Стенгелем с которыми обсудил вопросы безопасности Литвы и всего региона, ситуацию на Украине, «российскую пропаганду», подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Варшаве, результаты референдума в Соединенном Королевстве и важность укрепления трансатлантического партнерства, сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 июня, в МИД Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

«Сегодня стратегическое партнерство Литвы и США проявляется и на практике — мы не только тесно сотрудничаем во многих областях, но и активно работаем вместе в международных организациях, одинаково осознаем угрозы для трансатлантического сообщества и совместно ищем решения, как против кого бороться», — сказал министр иностранных дел Литвы на встречах в Сенате и Государственном департаменте США.

Линкявичюс сказал, что в связи с «продолжающей агрессией России против Украины и стараниями Кремля внести раскол на Западе необходимо усилить трансатлантическое партнерство».

«Игнорирование новых вызовов в области безопасности, бездействие отправили бы плохой сигнал тем, кто по-прежнему склонен использовать военную силу. Поэтому большее пребывание США и союзников по НАТО в Литве и странах Прибалтики необходимо, чтобы укрепить безопасность и стабильность всего региона. Здесь особенно важно лидерство США, как защитника свободы и демократических ценностей», — сказал Линкявичюс.

Министр отметил, что Литва «уверенно выполняет свои обязательства в области обороны» — увеличивает финансирование, вернула службу призывников, модернизировала военную технику. «Все это мы делаем последовательно и прозрачно, в первую очередь, понимая свою ответственность за нашу собственную безопасность», — сказал Линкявичюс.

Министр поблагодарил американских чиновников за их внимание и инициативы «по укреплению устойчивости обществ Центральной и Восточной Европы к кремлевской пропаганде». «К сожалению, Кремль использует информацию в качестве оружия. Мы видим это не только на Украине, в Молдавии или в странах на Южном Кавказе, но и в странах Прибалтики, в Германии и, а других стран ЕС. Загрязненная пропагандой информация дискредитирует свободу слова и не имеет ничего общего с демократией. Поэтому мы должны продолжать совместные усилия по созданию альтернатив кремлевской пропаганде. Новостной телеканал на русском языке, создаваемый радио «Свободная Европа», — это очень нужный и долгожданный шаг», — сказал Линкявичюс.

Во время встреч в Вашингтоне также обсуждались итоги референдума в Великобритании и их влияние на Европу и трансатлантическое сообщество.

В Вашингтоне министр также посетил редакцию влиятельного издания The Washington Post и фонд The Heritage Foundation, где встретился с журналистами из Bloomberg, The Wall Street Journal, The Washington Times, The Weekly Standard, Associated Press, Huffington Post, Euro News и Foreign Policy. Во время этих бесед доминировали вопросы приближающегося саммита НАТО, «агрессии России», ситуации на Украине и безопасности в Европе.