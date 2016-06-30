Донецк, 30 июня, 2016, 15:14 — ИА Регнум. 29 июня в Донбассе в результате ведения боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще 11 солдат ВСУ получили ранения. Об этом 30 июня на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

alldnr.ru Ветеран ополчения Донбасса

«За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, 11 — получили ранения. Эти потери украинские войска понесли на Светлодарской дуге, вблизи Троицкого и Луганского. На этих же рубежах обороны от пули вражеского снайпера вчера утром погиб воин-доброволец Василий Слипак — выдающийся оперный певец, участник революции достоинства, который оставил свой дом во Франции, чтобы воевать за Украину», — сказал Лысенко.

Он сообщил, что вчера в районе н.п. Старый Айдар и в Попаснянском районе (Луганщина, под контролем ВСУ) ВС ЛНР обстреляли позиции ВСУ с применением минометов и артиллерии (САУ «Гвоздика»).

«Вчера резко обострилась обстановка на Светлодарской дуге. Сразу на рассвете противник начал массированный обстрел украинских позиций из БМП, а затем из танков, минометов и САУ. Огонь противника корректировался с помощью БПЛА. Тяжелые бои на дороге «Бахмут — Дебальцево» между Луганским и Логвиново продолжались около 10 часов. Агрессивные действия противника не имели успеха — с позором и большими потерями они отступили в тыл», — сказал Лысенко.

При этом, по его словам, единичные провокации ВС ДНР зафиксированы в Майорске, Новоселовке Второй и промзоне г. Авдеевка.

«Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 28 вражеских обстрелов, в том числе 16 — из тяжелого вооружения», — уточнил Лысенко. Он также проинформировал, что на Мариупольском направлении перестрелки украинских войск и ВС ДНР идут по всему фронту. «Наиболее сложная обстановка в Марьинке, под Докучаевском, в Старогнатовке, на участке фронта Тарамчук — Широкино», — подчеркнул Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны ДНР сообщили, что украинские силовики потеряли две боевых машины пехоты и один бронетранспортер в ходе атаки на позиции подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики под Дебальцево.