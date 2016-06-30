Москва, 30 июня, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Возрождение «Турецкого потока» маловероятно, для «Газпрома» сейчас не лучшие времена, чтобы ввязываться снова в этот проект, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Об этом он заявил сегодня, 30 июня, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

gazprom.ru Строительство газопровода

«Можно, конечно, говорить о возрождении этого проекта, но проекта-то и не было. В любом случае нужен сначала проект. Уже потом можно говорить, что куда-то можно двигаться. Но, на мой взгляд, сейчас для «Газпрома» не самое лучшее время, чтобы пытаться входить в этот проект», — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что, безусловно, понятно, что есть отдельный объект, простроенный временно на юге России, выход к берегу Черного моря, куда вложено 6 млрд рублей, трубы закуплены для этого проекта.

«Но, честно говоря, пока не очень понятно, как он будет двигаться. Даже по «Северному потоку-2» понимания его реализации гораздо больше, чем по «Турецкому потоку», — сказал директор Фонда энергоразвития.

Проблема заключается в следующем. Во-первых, по словам Пикина, с точки зрения поставок энергоресурсов у России с Турцией никакие отношения не прерывались. Российский газ поставляется, как поставлялся прежде, причем даже тогда, когда была самая напряженная политическая ситуация между странами.

Во-вторых, если говорить о восстановлении проекта строительства газопровода «Турецкий поток», необходимо вспомнить, в связи с чем у сторон появились разногласия по поводу реализации проекта. Турция требовала скидки как страна-транзитер, а «Газпром» неохотно шел на уступки, и уж тем более не собирался исполнять все требования Анкары.

«Что касается «Турецкого потока», про который так модно говорит, что он должен, скорее всего, взлететь. Напомню, на чем, собственно, стороны расстались. Турция за то, что она одобряет проект «Турецкий поток», за то, что газопровод проходит через ее территорию, просила скидку на газ. На что «Газпром» шел, но шел весьма неохотно и не готов был полностью идти на уступки турецкой стороне. Это даже в те времена, когда отношения были замечательными, в прошлом году. Во многом именно этот вопрос и осложнял движение по проекту «Турецкий поток», — отметил аналитик, добавив, что здесь вопрос, скорее, был не в разъединениях, а в том, что проект в общем зависел от других условий.

По состоянию на конец прошлого года как такового проекта, экономического обоснования этого проекта так и не случилось, обратил внимание директор Фонда энергоразвития. По его словам, конечно, стороны понимали, как пойдет маршрут газопровода до Турции, но не дальше.

«Было некое понимание, что проект проходит по дну Черного моря, выходит в определенной точке турецкой границы, идет по турецкой территории. Но понимания, как дальше произойдет после пересечения границы Турции и Греции, его не было. Его нет и сейчас», — подытожил Сергей Пикин.

Ранее ИА REGNUM передавало, что глава Минэнерго России Александр Новак обозначил позицию ведомства по поводу возрождения проекта «Турецкий поток». По словам Новака, Европа нуждается в дополнительных поставках газа, а Россия готова сотрудничать и поставлять эти объемы «голубого топлива». Более того, сегодня сообщалось, что на фоне российского и турецкого лидера о встрече в рамках G20 должна состояться встреча и между главами энергетических ведомств двух стран, где они должны будут обсудить проект «Турецкий поток».