Воронеж, 30 июня, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве по программе «Учитель для России» между Сбербанком и правительством Воронежской области подписали сегодня, 30 июня, в Воронеже губернатор Алексей Гордеев и председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. В сельской школе. 1890-е

Программа «Учитель для России» направлена на привлечение к преподаванию в школах лучших молодых специалистов. В рамках программы выпускники топовых российских вузов, после короткого курса педагогической подготовки, отправляются в различные школы российских регионов, где должны в течение двух лет работать учителями. Программа реализуется при поддержке Сбербанка — он обеспечивает молодым педагогам «подъемные» и доплату к заработной плате. Приход же молодых педагогов в школы небольших городов и сел, как отметил в беседе с журналистами в Воронеже Герман Греф, дает «другой толчок, другой статус».

В этом году 140 участников программы отправятся в 45 школ Воронежской, Калужской, Тамбовской и Московской областей. Если в прошлом году в Воронежскую область по программе приехали всего два молодых специалиста (они работают в школе в Воронеже и в Бутурлиновском районе), то в этом году в школах региона ждут 25 молодых людей.

Герман Греф в беседе с воронежскими журналистами, отметил продуктивное сотрудничество с Воронежской областью в целом и поблагодарил региональные власти.

«Мы с самого начала договорились о том, что будем сотрудничать не только в сфере бизнеса, но и реализовывать целый ряд социальных программ на территории области. Сейчас мы запускаем программу «Учитель для России». В прошлом году мы начинали, только нарабатывали первую группу, и в Воронежской области работали всего два учителя. И в этом году мы распространяем эту программу на 25 школ, будут работать 25 учителей», — заявил Греф. Он отметил, что в первые два года в рамках программы отрабатывалась также и типология педагогической подготовки выпускников вузов — чтобы они имели право на работу в школе.

«Сейчас уже отобраны эти 25 учителей. В этом году по программе «Учитель для России» конкурс был 17 человек, и это лучшие выпускники лучших вузов. В Воронеж приедут работать выпускники Московского университета, Санкт-Петербургского университета, Уральского университета, Воронежского университета, Высшей школы экономики, Петербургского политехнического университета и целого ряда других. С этой недели они начинают курс семинедельной переподготовки для превращения их в учителей. Многие из них просто выпускники университетов — физики, математики, инженеры».

В целом отметил Греф, несмотря на то, что программа работает только два года, она уже показала свою эффективность.

«Мы отправляем по выбору администрации в самые сложные регионы, в самые сложные школы. И сельские школы, в маленьких городках — они получают другой толчок, другой статус», — отметил председатель Сбербанка.

«Все эти выпускники в обязательном порядке должны будут поработать в школе в течение двух лет, мы доплачиваем им 35 тысяч рублей к заработной плате и даем подъемные на переезд. Как показывает практика, многие из этих ребят остаются работать в школе. Бонусом к этой программе является обязательство помочь им реализовать какой-то социальный проект, разработанный ими», — рассказал Греф.

«Нам очень приятно, что Воронежская область в числе первых регионов страны, которые эту программу у себя внедряют. Старт программе дал Владимир Владимирович Путин, но ее реализация была бы невозможна без поддержки регионов. Мы выбрали те регионы, где проблему образования считают наиболее важной», — добавил Герман Греф.