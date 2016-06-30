Анкара, 30 июня, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Глава МВД Турции Эфкан Ала заявил 30 июня, что все имеющиеся на данный момент свидетельства указывают на причастность к теракту в аэропорту имени Ататюрка террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

По словам главы МВД, количество жертв теракта увеличилось до 43 человек, из которых 19 были гражданами других стран.

Как отметили ранее в турецком правительстве, трое подозреваемых террористов-смертников были из России, Узбекистана и Кыргызстана.

Напомним, что 28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле прогремели три мощных взрыва. На данный момент ни одна группировка официально не взяла на себя ответственность за теракт.