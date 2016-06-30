Киев, 30 июня, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Украина не остановит процесс евроинтеграции, поскольку была пройдена «точка невозврата». Об этом 30 июня заявил президент страны Петр Порошенко во время встречи со своим болгарским коллегой Росеном Плевнелиевым в Софии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода

«Европейским устремлениям Украины ничего не угрожает. У нас будет безвизовый режим. Рубикон невозврата относительно евроинтеграции перейден», — цитирует слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

При этом Порошенко признает, что ЕС столкнулся с серьезным вызовом, в результате выбора британцев на референдуме.

«Brexit — это выбор британцев. Не считаю это разрушительным явлением для ЕС. Но это вызов для Европы», — считает глава украинского государства.

Отметим, что буквально накануне премьер-министр председательствующих в Евросоюзе Нидерландов Марк Рютте заявил, что ЕС будет искать решение, которое будет иметь юридическую силу, чтобы решить ситуацию, сложившуюся по результатам референдума относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

«По референдуму в Нидерландах относительно Соглашения об ассоциации с Украиной, я выразил обеспокоенности, которые были высказаны до референдума. Сейчас мы будем пытаться найти решение, которое будет иметь обязательную юридическую силу и которое решит высказанные беспокойства», — заявил он.

Напомним, что 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся референдум относительно соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61% участников референдума.