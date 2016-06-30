Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Приобретение Халка у португальского «Порту» и последующая продажа футболиста в китайский «Шанхай СИПГ» принесла петербургскому клубу «Зенит» прибыль в размере €45 млн, сообщил на пресс-конференции генеральный директор санкт-петербургского клуба Максим Митрофанов.

pesedit.ge Зенит. Hulk

Кроме базовой стоимости в €55 млн, трансфер Халка в «Шанхай СИПГ», по словам Митрофанова, может принести «Зениту» еще €2 млн в качестве бонуса.

Футболист был приобретен у португальского «Порту» за €40 млн. Его участие в рекламных акциях принесло «Зениту» еще €19 млн. Доходы клуба от УЕФА за четыре года выступлений Халка за «Зенит» составили €90 млн, сообщил Митрофанов.

Митрофанов отметил, что за время переговоров с китайским клубом «Шанхай СИПГ» стоимость сделки выросла с €30 млн до €55,8 млн.

Сделка вошла в ТОП-10 самых дорогих продаж российского футбола наряду с переходом Саломона Рондона в «Вест Бромвич» и Андрея Аршавина в «Арсенал».

По словам Митрофанова,"Зенит» будет искать замену Халку, но найти футболиста такого же уровня будет очень трудно.