Южно-Сахалинск, 30 июня, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Индия рассматривает возможность инвестиций в нефтегазовые проекты Сахалина, а также намерена участвовать в развитии других отраслей экономики островного региона, об этом в ходе встречи с председателем регионального правительства Верой Щербиной заявил посол Индии Саран Панкадж, сообщает 30 июня пресс-центр правительства Сахалинской области.

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Глава правительства региона пригласила предприятия Индии к участию в реализации проектов в области сельского хозяйства, лесопереработки, рыбной отрасли. В свою очередь, Саран Панкадж отметил, что у индийской стороны серьезные намерения по инвестиционным вложениям в нефтегазовые проекты региона.

Посол добавил, что помимо проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-3», предприятия Индии заинтересованы, в частности, в поставках угля и морепродуктов из Сахалинской области.

Кроме того, посол Индии предложил правительству регона сотрудничать в сфере обмена специалистами, активнее взаимодействовать с властями индийских штатов, а также провести ряд культурных мероприятий.