Екатеринбург, 30 июня, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Пять легкоатлетов из Свердловской области отправились на подготовительный предолимпийский сбор на базу в Новогорске (Московская область) и готовятся по намеченному плану. Об этом на пресс-конференции сообщила тренер Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по легкой атлетике Ирина Хабарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Всё — по плану

Всего на участие в легкоатлетических дисциплинах летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро претендуют 67 российских спортсменов. По словам тренера все пятеро свердловских легкоатлетов имеют за плечами багаж международных соревнований и являются достаточно опытными спортсменами. Она отметила, что в условиях «допингового скандала» и отстранения российских легкоатлетов от Олимпиады многое будет зависеть от устойчивости нервной системы каждого, кто продолжает подготовку.

По информации из тренерского штаба сборной России по лёгкой атлетике, в составе заявки всеми 67 выполнившими требования российскими легкоатлетами были поданы исковые заявления, решение по которым будет принято в начале следующей недели, сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных команд Свердловской области Яков Петров. Он выразил уверенность, что все свердловские легкоатлеты будут допущены к соревнованиям.

«На сегодня все наши пять спортсменов это те, кто прошли соревновательные процедуры, несоревновательные процедуры в допинг-контроле и дополнительные процедуры допинг-контроля, которое проводило независимое от нашей страны агентство UKAD, британская антидопинговая служба. Всё пройдено. Все эти спортсмены являются на сегодня, так скажем, кристально чистыми перед этими антидопинговыми законами. Соответственно сейчас, я считаю, есть все предпосылки для благоприятного исхода», — сообщил Яков Петров.

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил, что региональное правительство приняло все меры по финансовому обеспечению спортсменов. Он отметил, что расширилась «география» представительства свердловских спортсменов. На Олимпийские игры отправятся представители из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Лесного, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы и Новоуральска.

«Говоря о Свердловской области, скажу, что в этом году на Олимпийских играх будут представлены, пока, по утверждённому составу 18 спортсменов — сообщил министр спорта Свердловской области.

Леонид Рапопорт добавил, что свердловские спортсмены выступят в таких дисциплинах как гребной слалом, стрельба, лёгкая атлетика, велоспорт, прыжки в воду, художественная гимнастика и войдут в состав волейбольной сборной России.

Напомним, летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.