Киев, 30 июня, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Если говорить объективно, то только в гуманитарной части Минских соглашений — а именно в обмене и освобождении удерживаемых лиц как в Донецке и Луганске, так и в Киеве — есть определённый прогресс, а всё остальное остаётся на уровне дискуссий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения по-украински

Об этом журналистам RT рассказал Виктор Медведчук, спецпредставитель по гуманитарным вопросам в контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

По словам политика, сегодня нельзя винить только одну сторону из тех, которые подписали Минские соглашения, в том, что они нарушаются.

«Будем говорить честно и откровенно: на сегодняшний день Минские соглашения вообще не реализуются. Если говорить объективно, то только в гуманитарной части — а именно в обмене и освобождении удерживаемых лиц как в Донецке и Луганске, так и в Киеве — есть определённый прогресс. А всё остальное остаётся на уровне дискуссий: дискуссия в политической подгруппе, дискуссия в подгруппе по безопасности — в части установления режима прекращения огня, дискуссия в вопросах экономической подгруппы — экономическая блокада как была, так и есть. Считаю, что обвинять одну сторону больше свойственно украинской стороне — власти Украины постоянно говорят, что сначала (Минские соглашения. — ред.) должна выполнить Россия. Я бы исходил из того, что самым главным — фундаментом Минских соглашений — являются политические преобразования», — подчеркнул Медведчук.

По словам политика, у официального Киева нет политического ресурса для того, чтобы выполнять пункты Минских соглашений.

«У президента Порошенко есть политическая воля к реализации Минских соглашений, но нет политического ресурса. В той части, которая касается политических преобразований, это полномочия парламента Украины. А состав парламента сегодня национально радикализирован. Он не признаёт необходимость реализации Минских соглашений в части закона об амнистии, закона о статусе, закона о выборах (как и само проведение выборов), а тем более — в вопросе изменения Конституции. Поэтому с политическим ресурсом, который должен быть мобилизован и направлен на реализацию Минских соглашений, в Киеве дела обстоят крайне отрицательно», — пояснил политик.