Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Банк России с 30 июня 2016 года выпустил в обращение монету номиналом 10 рублей из серии «Города воинской славы». Новая 10-рублевая монета посвящена Гатчине (Ленинградская область), сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

cbr.ru Монета в честь Гатчины

«На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба города Гатчины, по окружности имеются надписи: в верхней части — на ленте «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», в нижней части — «ГАТЧИНА», — говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Тираж монеты — 10 миллионов штук, она является законным средством наличного платежа на всей территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Как напомнили в этой связи в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, в указе президента РФ № 177 от 6 апреля 2015 года отмечено, что звание «Город воинской славы» присвоено Гатчине за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

В августе-сентябре 1941 года в районе Гатчины сдерживал наступление врага на Ленинград Красногвардейский укрепрайон. В сентябре 1941 года после длительных боев немцы захватили город. Гатчина была освобождена советскими войсками в ходе операции по полному деблокированию Ленинграда 26 января 1944 года, в честь этого события был произведен артиллерийский салют в Москве.