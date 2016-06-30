Москва, 30 июня, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Необходимо поддерживать всеми средствами российские СМИ за рубежом. Об этом 30 июня в ходе выступления на совещании послов и постпредов РФ в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Надо энергично противостоять информационной монополии западных медиа, в том числе поддерживать всеми доступными методами российские СМИ, работающие за рубежом. И нельзя просто пропускать вранье в отношении России, нельзя допускать фальсификации истории», — сказал Путин.

Он призвал нарастить усилия на треке информационной работы: «Мы живем в информационную эпоху и афоризм «кто владеет информацией, тот владеет миром», безусловно, отражает реальности сегодняшнего дня».

Путин подчеркнул, что у него иногда «складывается впечатление, что событий вообще не происходит, если о них не сообщает пресса».

Напомним, 30 июня Владимир Путин принял участие в совещании послов и постпредов РФ в Москве. В ходе выступления глава государства затронул ряд внешнеполитических вопросов и проблем.