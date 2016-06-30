Ростов-на-Дону, 30 июня, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 20% мигрантов осуществляют трудовую деятельность, не имея соответствующего разрешения. Как было озвучено на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, больше всего иностранцев прибывает с Украины (35,6%), из Армении (18,7%), Узбекистана (9,6%) и Таджикистана (7%). Об этом проинформировали ИА REGNUM 30 июня в городской администрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Прежде всего, число трудовых мигрантов возросло в связи с подготовкой к ЧМ-2018. Объекты, которые задействуют при проведении мундиаля, возводят, в том числе, иностранцы. Но при этом количество иностранцев, находящихся в областном центре, в целом, сократилось на 37%. Снизилось также и количество преступлений, совершенных иностранными гражданами.

В целом миграционную ситуацию ростовские власти назвали «стабильной и контролируемой».

Отметим, что по последним данным, на миграционном учете состоит около 14 тыс. граждан сопредельного государства. Всего с 1 января 2016 года на миграционный учет в УФМС России по Ростовской области было поставлено 33 тыс. 350 граждан Украины. Для сравнения: в 2015 году этот показатель достигал 115 тыс. 487 человек.

Напомним, что весной текущего года областные власти заявляли об увеличении в 2015 году числа административных преступлений, связанных с миграцией. Прирост превысил 40%. А в некоторых муниципалитетах этот показатель вырос на 70−80%. Одним из лидеров «черного списка» стали Шахты, где число зарегистрированных преступлений возросло почти в 2,5 раза.

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