Новосибирск, 30 июня, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который возглавил объединенный партийный список КПРФ от Новосибирской и Томской областей на выборах в Государственную Думу РФ, заявил, что не собирается уходить в предвыборный отпуск. Об этом он сообщил сегодня, 30 июня, на еженедельной встрече с журналистами.

ИА REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

«Я не могу бросить город. У нас такова политическая система, что выборы проходят каждый год. И если бы я каждый год уходил на выборах в отпуск, я думаю, новосибирцы бы резонно спросили: а мы для чего тебя вообще избирали? Поэтому я не собираюсь в какие-то отпуска, перерывы делать. Но если я буду участвовать в агитационных каких-то мероприятиях, безусловно, я буду следовать букве закона, во внеслужебное время. Чтобы это не пересекалось, и не было оппонентами воспринято как использование административного ресурса», — цитирует «Сибкрай» градоначальника.

Локоть также подчеркнул, что работа в Госдуме в его планы не входит. Он и дальше планирует возглавлять Новосибирск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на выборах в Госдуму седьмого созыва КПРФ решила объединить Новосибирскую и Томскую области в одну региональную группу. Партийный список возглавил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В список от Новосибирской области вошли также депутаты Государственной думы Вера Ганзя и Александр Абалаков. По одномандатным округам утверждены заместитель руководителя фракции КПРФ в законодательном собрании Новосибирской области Андрей Жирнов — на округе №135, второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов — на округе №136, Александр Абалаков — на округе №137 и заместитель директора МУП «Электросеть» Роман Яковлев — на округе №138.