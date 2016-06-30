Киев, 30 июня, 2016, 14:54 — ИА Регнум. На Донетчине проблемажелезной дороги должна решаться согласно подписанному протоколу в рамках Минска-2, а это — значит остаться единой в составе «Укрзализныци». Об этом 30 июня в интервью корреспонденту ИА REGNUM заявил украинский экономист Юрий Макогон.

ru.wikipedia.org Разделённая железная дорога

Напомним, что руководство ДНР приняло решение погасить задолженность по зарплатам перед железнодорожниками, работающими на территории республики. В конце мая работники железной дороги, работающие на территории ДНР, полностью заблокировали движение грузовых составов на Украину — до тех пор, пока украинская сторона не погасит перед коллективом задолженность по зарплате. Было заявлено, что «Укрзализныця» с февраля 2016 года задолжало Донецкой железной дороге более 400 млн гривен за поставки промышленных грузов, которые происходили бесперебойно. В Донецке заявили, что Украина лишь затягивает процесс переговоров.

«Нужно продолжать выполнять требования протокола в рамках Минска-2. Он предусматривает ряд шагов политического характера. К сожалению, сегодня в регионе нет единого экономического пространства. Часть Донецкой области не может существовать полноценно и самодостаточно. Сегодня Донецкую железную дорогу разделили на три составные части: украинскую (под контролем Киева), и отдельно в ДНР и ЛНР», — комментирует ситуацию Макогон.

По его словам, ситуация вокруг функционирования железной дороги показывает, что «стороны конфликта в Донбассе просто не могут договориться».

«Для железной дороги это (разделение на три части) немыслимо. Мы на таком небольшом пятачке разделили кровеносные сосуды. Этого нельзя делать, поскольку в регионе сконцентрирована тяжелая промышленность, энергетика, металлургия, коксохимия, угольная промышленность. Все это работает «на железнодорожных колесах». Любые решения, которые дробят этот сработавшийся за столетие механизм — недопустимы. Вообще Донбасс получил импульс развития только после того как туда пошла железная дорога, а до этого залежи угля и железной рудылежали невостребованными. Надо на политическом уровне любыми средствами решить вопрос по ее сохранению и функционированию в качестве единого механизма. Зарплата и содержание работников должны быть в этих рамках. Донецкая железная дорога должна остаться под единым управлением «Укрзализныци». Другого варианта нет. Других вариантов не озвучивает ни «нормандская четверка», ни российское руководство. Поставить границы на ранее едином механизме просто невозможно… Все стороны понимают, что альтернативы Минску-2 не существует», — отметил Макогон.

Эксперт также прогнозирует трудности в работе крупных предприятий Донбасса из-за нестабильной работы железной дороги.

«Это не приведет к полной остановке предприятий, но они будут работать неполноценно. Я не могу себе представить, какая из сторон (конфликта в Донбассе) была бы заинтересована в не работе экономики и предприятий. Страдают все стороны конфликта», — подытожил Макогон.