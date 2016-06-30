Лондон, 30 июня, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Бывший мэр британской столицы Борис Джонсон, считавшийся одним из основных претендентов на место главы правительства Соединенного Королевства, заявил 30 июня, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании, сообщает Reuters.

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По его словам, после консультаций с коллегами и «ввиду обстоятельств в парламенте» он пришел к выводу, что не может стать следующим лидером Консервативной партии после Дэвида Кэмерона.

Напомним, кресло премьер-министра страны может освободиться в ближайшие три месяца. Это связано с тем, что нынешний глава правительства Дэвид Кэмерон заявил о своей отставке 24 июня, после объявления результатов референдума о членстве Соединенного Королевства в ЕС.

Причиной шага Кэмерона стало то, что его лагерь сторонников сохранения Великобритании в Евросоюзе проиграл в плебисците.

Так, свое желание сесть в кресло премьер-министра уже выразили бывший глава Минобороны Лиам Фокс и министр труда и пенсий Стивен Крэбб, о такой возможности подумывает также глава Минздрава страны Джереми Хант.