Осло, 30 июня, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Норвегия переместилась с первого на седьмое места в рейтинге стран мира по индексу социального прогресса (The Social Progress Index) за 2016 год. Об этом сообщает норвежское издание TheLocal.

Цитата из к/ф «И на камнях растут деревья». Реж. Станислав Ростоцкий, Кнут Андерсен. 1985. СССР — Норвегия Не самая лучшая страна

Большое количество людей с избыточным весом, высокий уровень самоубийств и дорогое жилье — те факторы, из-за которых Норвегия опустилась в рейтинге на шесть позиций.

Напомним, что индекс социального прогресса не включает показатели экономического развития стран, вместо этого учитываются основные потребности человека — пища и вода, кроме того оценивается безопасность и уровень преступности, доступ к базовым знаниям, состояние здравоохранения и системы образования, уровень личных и гражданских свобод.

Финляндия стала абсолютным победителем в рейтинге этого года, в то время как Дания заняла третье место, а Швеция — шестое. Исландия замыкает первую десятку.

Напомним также, Россия по результатам исследования оказалась на 75 месте. В 2015 году страна заняла 71 строчку в рейтинге.