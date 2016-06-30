Москва, 30 июня, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Власти Москвы разрабатывают общие подходы к благоустройству городского пространства. В ближайшее время будет утвержден единый стандарт работы, заявил на московском урбанистическом форуме заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, главный акцент будет сделан на развитие пешеходного пространства и озеленение городских улиц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство московских улиц

Дарья Антонова ИА REGNUM Петр Бирюков

«В ноябре вернутся на Тверскую более 100 лип, деревья придут на Арбат, деревья придут и на Садовое кольцо», — заявил Бирюков. При этом заммэра отметил нехватку специалистов в сфере городского благоустройства, которые будут работать в ближайшие 20−25 лет. «Мы сегодня идем по улице и хотим, чтобы она была красивой, в первую очередь, она должна быть доступа для человека», — подчеркнул Бирюков, добавив, что транспорт должен занимать 65% уличного пространства, пешеход — 30%, а велосипедист — 5%.

«Должны быть стандартами увязки во взаимодействии всех служб и систем. Систему надо создавать», — резюмировал он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Екатерина Малеева

В свою очередь руководитель проекта разработки стандарта благоустройства для Москвы, архитектор КБ «Стрелка» Екатерина Малеева заявила, что на данный момент основными проблемами столицы являются высокий уровень шума на улицах и загрязнение воздуха. По ее словам, существуют инновационные решения данных проблем. В частности, она выделила шумозащитные экраны, специальные датчики для гашения шумовой волны и покрытия, которые способны улучшить качество воздуха на 20−30%. Кроме того, существуют новейшие технологии от обледенения поверхности. «Мне кажется, что применять такие решения целесообазно, где ситуация на улицах хуже всего, — это вылетные магистрали», — уточнила эксперт.

Напомним, в Москве продолжаются массовые работы по благоустройству улиц. Строительные работы обещают закончить к сентябрю 2016 года.

Читайте также: Москва разрытая: как благоустраивают центр столицы — фоторепортаж

Как заявил ранее на мосурбанфоруме мэр Москвы Сергей Собянин, для развития городского пространства будет применяться опыт других регионов.