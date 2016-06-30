Новые стандарты: Власти Москвы обещают сделать улицы удобнее для пешеходов
Москва, 30 июня, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Власти Москвы разрабатывают общие подходы к благоустройству городского пространства. В ближайшее время будет утвержден единый стандарт работы, заявил на московском урбанистическом форуме заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, главный акцент будет сделан на развитие пешеходного пространства и озеленение городских улиц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«В ноябре вернутся на Тверскую более 100 лип, деревья придут на Арбат, деревья придут и на Садовое кольцо», — заявил Бирюков. При этом заммэра отметил нехватку специалистов в сфере городского благоустройства, которые будут работать в ближайшие 20−25 лет. «Мы сегодня идем по улице и хотим, чтобы она была красивой, в первую очередь, она должна быть доступа для человека», — подчеркнул Бирюков, добавив, что транспорт должен занимать 65% уличного пространства, пешеход — 30%, а велосипедист — 5%.
«Должны быть стандартами увязки во взаимодействии всех служб и систем. Систему надо создавать», — резюмировал он.
В свою очередь руководитель проекта разработки стандарта благоустройства для Москвы, архитектор КБ «Стрелка» Екатерина Малеева заявила, что на данный момент основными проблемами столицы являются высокий уровень шума на улицах и загрязнение воздуха. По ее словам, существуют инновационные решения данных проблем. В частности, она выделила шумозащитные экраны, специальные датчики для гашения шумовой волны и покрытия, которые способны улучшить качество воздуха на 20−30%. Кроме того, существуют новейшие технологии от обледенения поверхности. «Мне кажется, что применять такие решения целесообазно, где ситуация на улицах хуже всего, — это вылетные магистрали», — уточнила эксперт.
Напомним, в Москве продолжаются массовые работы по благоустройству улиц. Строительные работы обещают закончить к сентябрю 2016 года.
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Как заявил ранее на мосурбанфоруме мэр Москвы Сергей Собянин, для развития городского пространства будет применяться опыт других регионов.