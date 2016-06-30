Ярославль, 30 июня, 2016, 14:46 — ИА Регнум. 29 июня Ярославский академический театр драмы им. Ф. Волкова торжественно отметил сразу два события: свой день рождения и закрытие 266-го театрального сезона. Празднование получилось веселым и ярким, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото театра им. Ф. Волкова актриса Наталья Асанкина

Волковцы всегда празднуют с размахом — будь то чей-то юбилей или событие из жизни театра. На этот раз торжество начиналось еще до парадных дверей: всех гостей провожали на красную ковровую дорожку, вдоль которой артисты приветствовали каждого проходящего бурными аплодисментами. На втором этаже звучал рояль, нарядные гости любовались выставкой картин братьев Шихановых и угощались шампанским. В общем, атмосфера — утонченная и при этом самая задушевная.

Чуть позже на сцене звучали многочисленные поздравления от руководства города и области, от коллег по цеху, вручались награды, грамоты, благодарственные письма героям и труженикам сезона. Объявили и радостную для ярославцев новость — ведущей актрисе театра Анастасии Светловой присуждено звание заслуженной артистки России.

В рамках празднования волковцы вместе со зрителем вспомнили премьеры сезона, перелистали страницы гастролей и фестивалей, самых ярких и значимых событий, еще раз похвастались успехами и путешествиями.

266-й сезон получился очень насыщенным: семь премьер, праздничные спектакли-вечера, участие в фестивалях в Москве, Петербурге, Тамбове, гастрольные туры по Кавказу, Крыму, в Ярославской и Вологодской областям, в Белграде и Риге, традиционные для Ярославля фестивали — Волковский и «Будущее театральной России», творческие встречи, заслуженные награды, новый сайт и многое другое.

Итоги сезона волковцы подводили с шутками, танцами, юмористическими каверами на темы театральной жизни в исполнении блистательного Волков-бэнда. Сняли искрометную короткометражку про Федора Волкова и основание театра. В общем, смех в зале звучал непрестанно, а особо рьяные зрители отбили себе ладони в непрекращающихся аплодисментах.

А в закулисье артисты и сотрудники поздравляли друг друга с праздником и долгожданными отпусками. Волковский театр радовал зрителя в течение 10 месяцев — теперь же он уходит на каникулы. До нового сезона!