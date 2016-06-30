Москва, 30 июня, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Антироссийская направленность НАТО сегодня «нарочито выпячивается». Об этом 30 июня в ходе выступления на совещании послов и постпредов РФ в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.

Мир — против войны. Советский плакат

«Альянс не только ищет в поведении России подтверждения легитимности и целесообразности своего существования, но и предпринимает в отношении нас реальные конфронтационные шаги. Ушла мифическая иранская ядерная угроза, я уже об этом публично неоднократно говорил, которой оправдывали строительство противоракетной обороны, однако на востоке Европы вовсю продолжают возводить объекты противоракетной инфраструктуры. Мы еще тогда, когда только зародилась эта идея, говорили, что это обман, фетиш, просто предлог. Так оно и есть на самом деле. Резко возросло число военных учений, в том числе на Черном и Балтийском морях. Нас постоянно обвиняют в том, что мы осуществляем какую‑то военную активность. Где? На своей территории. А то, что у наших границ развивается, это нормально. В Польше, в Прибалтике размещаются силы быстрого реагирования, пополняются арсеналы наступательных вооружений. Все это направлено на подрыв десятилетиями складывающегося военного паритета», — сказал Путин.

По его словам, официальная Москва постоянно держит все эти процессы в поле зрения: «Знаем, как адекватно реагировать, и будем это делать, безусловно, в будущем. Но не собираемся поддаваться милитаристскому угару, а именно к этому, похоже, нас и стараются подтолкнуть, спровоцировать на затратную и бесперспективную гонку вооружений, сделать так, чтобы мы отвлекали силы и ресурсы от решения важнейших задач собственного социально-экономического развития. Этого не будет. Но не будет также и нашей слабости, мы всегда надежно сможем себя защитить и гарантируем безопасность Российской Федерации и ее граждан».

Путин подчеркнул, что «безответственная и ошибочная политика использования грубой силы», наиболее ярким примером чего стали интервенции в Ираке и военное вмешательство в Ливии, «привели к росту терроризма и экстремизма, это вообще абсолютно всем сегодня понятно, появление таких зловещих феноменов, как так называемое [запрещённое в России] «Исламское государство». Террористы не без успеха пытаются воспользоваться сломом государственных систем и результатами неуклюжих, прямо скажем, экспериментов по экспорту демократии в регион Ближнего Востока и Северной Африки. Сейчас только ленивый не говорит об этом. Было бы смешно, если бы не было так грустно, если бы не было столько трагедий».

Напомним, 30 июня Владимир Путин принял участие в совещании послов и постпредов РФ в Москве. В ходе выступления глава государства затронул ряд внешнеполитических вопросов и проблем.