Москва, 30 июня, 2016, 14:44 — ИА Регнум. США сознательно создают инциденты, «подбрасывают дровишки» в костер напряженности с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич, комментируя обвинения Пентагона России в инциденте в Средиземном море.

pixabay.com Подбрасывание дров

«Абсолютно ничего нового в заявлении американской стороны, обвинившей российский сторожевой корабль в опасном сближении в Средиземном море с эсминцем «Грейвли», для нас не прозвучало», — констатировал сенатор. «Нечто подобное мы слышали и после недавних инцидентов в Балтийском регионе. Создается впечатление, что все эти заявления составляют одни и те же люди — присутствуют даже терминологические совпадения», — говорит он.

«Практически не сомневаюсь, что американцы действует по заранее составленному плану. Сознательно создаваемые ими инциденты — это, образно говоря, дровишки, подбрасываемые время от времени в «костер напряженности», чтобы он не погас», — заявил Клинцевич.

«Эта напряженность нужна США как воздух. Без нее не объяснить ни втягивания в НАТО все новых государств, ни размещения дополнительных батальонов на наших границах, ни появления ПРО в сопредельных с Россией странах», — рассуждает парламентарий.

Конечно, форма агрессивных проявлений, а по другому назвать их никак не получается, не остается неизменной, говорит сенатор. «Но по сути все это уже тысячу раз в мировой истории было, и ничем хорошим, как правило, не заканчивалось», — заключил он.

Пентагон объясняет инцидент в Средиземном море, едва не закончившийся столкновением российского и американского боевых кораблей, подачей ложных сигналов российскими моряками и их намерениями препятствовать маневрам американского корабля, сообщает Defence News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Сообщается, что российский корабль подал международный сигнал «ограничение в маневрировании» и по УКВ-радио требовал от американского эсминца «Грейвли» поддерживать безопасное расстояние. Но при смене американским кораблем курса и скорости, российский сторожевик также сменил курс. Представители военного ведомства США считают это доказательством того, что СКР «Ярослав Мудрый» не был ограничен в маневрировании.